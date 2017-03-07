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Кроуфорд: у Мэттьюса есть необходимые качества, чтобы стать капитаном «Торонто»

7 марта 2017, вторник. 09:15. Хоккей
Бывший главный тренер «Цюриха», второй тренер «Оттавы Сенаторз» Марк Кроуфорд, работавший с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом в Швейцарии, поделился мнением об игре 19-летнего американца в дебютном сезоне в НХЛ. В 64 матчах сезона Мэттьюс набрал 55 (31+24) очков.

«Он набирается опыта и становится лучше. Не буду говорить, что знал, что из него получится, но я всегда утверждал, что он будет бросать чаще других новичков. Так и произошло. Остон любит бросать, и в этом плане он не изменился с тех пор, когда я работал с ним в «Цюрихе». Он может разыграть комбинацию на ограниченном пространстве. У «Торонто» молодая команда, и она нравится людям, потому что все видят, как она прогрессирует.

Станет ли однажды Мэттьюс капитаном? Это решение должны принимать в «Торонто», но он был настоящим зрелым профессионалом в «Цюрихе», и я считаю, что он обладает необходимыми качествами.

Шенахан, Ламорелло и Бэбкок – опытные люди. В их распоряжении много игроков. Уверен, они сделают всё, чтобы помочь им добиться успеха», – цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Остон Мэттьюс
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