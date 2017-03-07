Пашков: серия Казань — Омск главная на втором этапе плей-офф, тест для судейства

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ. Также эксперт затронул тему судейства.«Финал Запада СКА — ЦСКА прогнозировался ещё осенью. То же относится и к «Магнитке», которая, похоже, обречена пройти «Барыс». В общем можно поспорить только о противостоянии «Авангарда» и «Ак Барса». Это, безусловно, главная серия на втором этапе плей-офф. Шансы выйти в полуфинал выше у Казани. Можно сколько угодно говорить о том, что «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова играет в скучный, схематичный, в общем-то не современный хоккей, но всё это лирика. В сухом остатке — результат, на который команды Билялетдинова всегда заточены. Так что именно «Ак Барс» — фаворит.Учитывая выездную модель Казани, своя площадка в этой серии будет играть минимальную роль. Думаю, главный козырь «Ак Барса» — кубковый опыт, строгая игра по схеме, прагматизм. Впрочем, и у Омска всё-таки есть определённые преимущества. «Авангард» давно определился с первым номером — Фурхом, тогда как Казань из-за не совсем чёткой вратарской политики задергала и Гарипова, и Галимова. Ещё один плюс Омска — Соботка. В серии с «Адмиралом» чех в самые трудные моменты проявил себя безусловным лидером команды, тогда как у Казани звёзд такого уровня всё-таки нет. Молодые хоккеисты в жёстких схемах Билялетдинова не растут.Ошибки в арбитраже «зелёного дерби» были, причем преимущественно в одну сторону. Это, кстати, официально признал и сам главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Уверен, что серия Казань — Омск станет большим тестом для главного арбитра. В регулярном чемпионате судейство оказалось на приличном уровне, работа Анисимова была видна. Однако первый этап плей-офф и прежде всего зелёное дерби насторожили. Учитывая административный ресурс и Казани, и Омска, все эпизоды серии будут под микроскопом. И новых ошибок Анисимову и его ведомству уже не простят. Главный недостаток у нынешних судей один — они стараются не брать ответственность на себя и по любому поводу смотрят видео. Считаю, что с этой видеозависимостью надо бороться», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.