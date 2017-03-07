Панарин принёс извинения за оскорбительные слова в адрес негритянок

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»принёс свои извинения за слова, произнесённые им в 2012 году в одной из российских телепередач. Тогда хоккеист заявил, что никогда не смог бы заниматься «сексом с негритянкой». Этот эпизод недавно заметили в Чикаго, что вызвало бурю негодования со стороны болельщиков.«В воскресенье нам стало известно о существовании такого видео с Артемием. Мы сразу обратились к нему. Его комментарии на этом видео не совпадают с ценностями, разделяемыми нашей организацией. Он принёс извинения и понимает оскорбительный характер своих слов», – говорится в заявлении «Чикаго».«В 2012 году я был гостем на российском телешоу и сказал необдуманные слова, о которых я глубоко сожалею. Я понимаю, что они были оскорбительными, и приношу свои извинения», — цитирует Chicago Tribune слова Панарина.