Торнтон: 1000-я передача? Пришлось подождать

Форвард «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал тот факт, что сделал 1000-ю передачу в НХЛ.«Что я могу сказать? Это здорово. Пришлось некоторое время подождать, но теперь всё закончено, и это хорошо. В целом команда сегодня провела хороший матч, мы одержали победу. Всегда приятно, когда такие моменты совмещаются с двумя очками, и в самолёте по дороге домой можно хорошо повеселиться», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.