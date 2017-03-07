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Малкин: уверен, что профсоюз игроков и НХЛ придут к согласию по Олимпиаде

7 марта 2017, вторник. 10:17. Хоккей
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин надеется, что руководство НХЛ и МОК договорятся об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года. Также хоккеист прокоммнетировал достижения Сидни Кросби и Сергея Мозякина — первый набрал 1000 очков в НХЛ, второй — в чемпионатах России.

«Нужно взаимодействовать. Нужно, чтобы все команды приняли решение, что в регулярном чемпионате должно быть окно. Согласие должны дать все игроки, необходимо провести круглый стол с владельцами клубов. Не хотелось бы думать о печальном. Нужно всегда верить в хорошее и в то, что мы сможем показать результат на радость всем вам. Мы всегда играли и будем играть только до победного, где бы и с кем ни выступали.

Какова будет реакция, если НХЛ запретит игрокам лиги участвовать в Играх? Не хочу об этом думать. Вообще, нужно жить настоящим моментом и по максимуму отдаваться ежедневным задачам. Гадать об исходе договорённостей — бессмысленное занятие. Уверен, что профсоюз игроков и лига придут к согласию по Олимпиаде. Такой турнир бывает раз в четыре года, он слишком важен для многих спортсменов, и его просто нельзя пропускать.

Это огромное достижение, все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что мы играем в одной команде. Смотрю, как он тренируется, стараемся помогать друг другу. Кросби — профессионал с большой буквы. Когда он забивает, я тоже пытаюсь не отставать и, как и он, становиться лучше с каждым днём. Он никогда не останавливается, усердно работает каждый день, работает над собой, то же самое делаю и я. Мозякин хороший нападающий, хороший человек! Мы одно время играли в одной команде, нормально взаимодействовали. К сожалению, в НХЛ он не рвётся, а мог бы добиться большого успеха, играя тут.

Я стараюсь выполнять свою работу, задачу на льду. Горжусь тем, чего добился. Мотивации достаточно, чтобы всё получалось на отлично. Плюс ко всему огромную энергетику придает стадион. Когда чувствуешь переживания болельщиков, видишь эмоции на их лицах, то просто нельзя не быть на пике формы, особенно к плей-офф», — цитирует Малкина ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин ОИ-2018
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