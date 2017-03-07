Форвард «Вашингтона» Винник провёл свой 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:4).32-летний канадский хоккеист провёл свой 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 222 (72+150) очка.Винник выступает за «Кэпиталз» второй сезон, а ранее он играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш» и «Финикс Койотс». В 55 матчах текущего сезона на счету форварда 19 (8+11) очков.