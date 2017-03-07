Вице-губернатор Приморского края: арена «Адмирала» осталась «Фетисов Ареной»

Вице-губернатор Приморского краясообщил, что название домашней арены «Адмирала» не будет изменено. Ранее отмечалось, что арену планируют переименовать в «ВМТП-Арену». ВМТП (Владивостокский морской торговый порт) является активом FESCO, которая на притяжении четырёх лет существования «Адмирала» выступала титульным спонсором команды.«Арена осталась «Фетисов Ареной». Народное голосование определило название – «Фетисов Арена». Больше этот вопрос не поднимался. Буквы на здание нет смысла возвращать, там теперь электронное табло. Но умалять заслуги Вячеслава Александровича никто не собирается. Не знаю, каково это, когда твоя фамилия становится нарицательной. Но раз Вячеслав Александрович на это согласился и раз жители Приморского края выбрали такое название, то пусть так и будет», — сообщил Серебряков.