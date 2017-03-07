Первый игрок «Вегаса»: из меня получается хороший двусторонний нападающий

Нападающий, ставший первым игроком, с которым подписал контракт новый клуб НХЛ «Лас-Вегас», поделился эмоциями от сделки.«Я очень рад. У меня нет слов. Я подписал контракт с Келли Маккриммоном. Он сыграл огромную роль в моей карьере. Именно он пригласил меня в «Брэндон» в 2014 году. Я ему многим обязан. Рад, что могу разделить с ним свою радость.Намного сложнее пробиться в состав в качестве свободного агента. Но сейчас я благодарю бога за то, что всё получилось именно так. Я благодарю «Вегас» за тот шанс, который он предоставил мне, и рад, что у меня есть возможность развиваться вместе с этой командой.Они через многое прошли в прошлом году и вот сейчас добились своего. История творится на наших глазах. Я знаю, что в городе очень рады, все болеют за команду. И это хорошо не только для нас, но и для НХЛ и для болельщиков в Лас-Вегасе.Я считаю, что из меня получается хороший двусторонний нападающий. У меня есть скорость, неплохие руки, я вижу площадку. Считаю свою универсальность одним из своих достоинств. Могу играть в центре или у бортов. Стараюсь пользоваться своей скоростью. Несмотря на то что я люблю бросать, порой мне кажется, что для меня главное отдать хороший пас. Я рад, что «Вегас» разглядел что-то во мне, и постараюсь доказать, что они не ошиблись», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.