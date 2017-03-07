Гандлер: если Овечкин не забьёт свои 50, то остальные шайбы забросит в плей-офф

Известный агентпрокомментировал спад результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.«В этом сезоне Овечкин забросил 27 шайб. Если сравнить с тем «Вашингтоном», в котором Саша выступал раньше и забивал по 50 голов за чемпионат, сейчас команда более ровная. Гораздо больше классных игроков. И у меня есть такая теория. Думаю, она правильная. Команда может забить за сезон определённое количество голов. Лучшие клубы забрасывают чуть больше трёх шайб за матч. И это не изменится. Если эти голы забивает кто-то другой, значит, кому-то меньше достанется. То есть если Овечкин стал отличаться меньше – это не значит, что «Вашингтон» просел.С другой стороны… Я знаю Сашу очень хорошо и близко. Не надо думать, что он специально отдыхает перед плей-офф. Этот человек никогда в жизни не будет компрометировать ни один матч, ни одну смену, думая, как себя сохранить для лучших дней. Он постоянно хочет забить гол. И горячо в это верит. «Вашингтону» осталось провести 18 матчей в чемпионате. Не удивлюсь, если он в них забьёт 23 гола. Сделать это Овечкину – всё равно что кому-то забить семь. Вы знаете, на что способен Александр.Так что я бы не списывал господина Овечкина со счетов. Он всё равно свои голы забьёт. Это произойдёт рано или поздно. Два хет-трика, и он снова претендует на «Морис Ришар Трофи». Я не вижу, что Саша как-то сдал, у него не пропало мастерство, его игра не ухудшилась. И если даже Овечкин не забьёт свои 50 голов в этом чемпионате, то остальные шайбы забросит в плей-офф. Вот увидите», – сказал Гандлер.