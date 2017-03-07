Анелёв: никаких последствий перелётов во Владивосток «Авангард» не ощущает

Защитник «Авангарда»поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Ак Барсом».«Первый раунд плей-офф был непростым, играли с довольно сильным соперником. Сейчас соперник будет ещё сильнее. Стал лучшим по показателю полезности в КХЛ в первом кубковом раунде и лучшим защитником? Большой вклад партнёров по команде. Мы — одно целое, побеждаем как команда. Никаких последствий перелётов во Владивосток не ощущаем — у нас были выходные. Все чувствуют себя хорошо», — цитирует шведского защитника официальный сайт омской команды.