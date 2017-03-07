Кожевников: схему розыгрыша плей-офф надо модернизировать, стало неинтересно

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о том, какой может быть схема розыгрыша плей-офф КХЛ.«Конечно, нужно модернизировать нынешнюю систему. Потому что стало неинтересно, лидеры ясны, никакой интриги. На Западе и на Востоке выделяются по две-три команды. Всегда говорил, что пока не будет равных условий, мы так и будем на одном месте топтаться.Идея с первого раунда начать играть Запад против Восток интересна. А что такого, если бы ЦСКА полетел на Дальний Восток? Наоборот, внимание к этому противостоянию только вырастет. Такой у нас график, такая страна большая! Другие команды же не жалуются на длинные перелёты и акклиматизацию, вот и «армейцы» не должны этого делать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.