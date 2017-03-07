Канарейкин: никаких секретов нет, качественно готовимся к «Ак Барсу»

Главный тренер «Авангарда»рассказал о текущем положении дел в команде и предстоящей серии плей-офф с «Ак Барсом».«Дали команде возможность вздохнуть. Сегодня первый день вышли на лёд. Серия с «Адмиралом»? На маленькой коробке были проблемы. Четвёртую игру недоработали. С пятой игры мы включились.«Ак Барс»? Знаем систему Билялетдинова. Никаких секретов нет. Готовимся планомерно и качественно. Жёсткий стиль соперника? Смотрим, разбираем. У нас есть те, кто сможет постоять и за себя, и за команду.Пустой лазарет? Это работа тренера по физподготовке. Подвели команду без травм, и это хорошо. Все качественно готовы», — цитирует тренера официальный сайт омской команды.