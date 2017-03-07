Билялетдинов: настрой хороший, будем серьёзно готовиться к «Авангарду»

Главный тренер «Ак Барса»поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ с «Авангардом».«Сегодня дали ребятам немного поиграть: у нас было время для подготовки. Провели тактические занятия. «Авангард»? Я считаю, что это очень хорошая команда с хорошей атакой. Надо серьёзно подойти к сопернику. Настрой будет хороший, будем серьёзно готовиться к «Авангарду».Положительные моменты из первого раунда? Было много хороших моментов. Команда показала хороший, стабильный, достаточно грамотный хоккей. Есть вещи, которые надо поправлять. В целом команда играла на хорошем уровне, – передаёт слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».