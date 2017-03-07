Лукоянов: сделали маленький подарок Татарстану – прошли Уфу. Готовимся дальше

Нападающий «Ак Барса»рассказал о предстоящей серии с «Авангардом» и победе в кубковом «зелёном дерби».«Авангард» — хорошая команда, все четыре звена у них равные. Оба матча в регулярном чемпионате получились упорными: здесь 1:0 выиграли, там – в овертайме. Очень слаженная команда, думаю, серия будет упорной. Мы к ней готовы.В каком состоянии команда сейчас? Все здоровы, вместе будем играть, бороться.Первый раунд прошли, можно сказать, сделали маленький подарок Татарстану – прошли Уфу. Но теперь забыли, готовимся дальше. Тяжело сказать. Что «Салават», что «Авангард» – это хорошие команды. В плей-офф попадают все хорошие команды, поэтому ко всем готовимся серьёзно, с уважением. Не думаю, что в полуфинале может быть какая-то плохая команда», – передаёт слова Лукоянова «БИЗНЕС Online».