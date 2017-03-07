Секач: если мы будем играть так же, как с «СЮ», то можем добиться успеха

Нападающий «Ак Барса»поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».«Авангард» – хорошая команда, но если мы будем играть так же, как в первом раунде, то можем добиться успеха. Перелёты омской команды в первом раунде? Я думаю, это было очень тяжело для них – постоянная смена часовых поясов забирает много сил. Соботка? Мы вместе играли на чемпионате мира.Ткачёв – игрок с отличной техникой, катанием, многое умеет на льду. Думаю, на нас рассчитывают, что мы будем много забивать», – передаёт слова Секача «БИЗНЕС Online».