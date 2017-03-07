Гуськов: я за то, чтобы Запад с Востоком играли с первого раунда плей-офф

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о возможных изменениях в формате проведения плей-офф. Гуськов считает, что команды из Западной и Восточной конференции должны играть друг с другом с первого раунда Кубка Гагарина.
«Если брать Западную конференцию, то там борьба за восьмёрку была более ожесточённой, чем на Востоке. Также там была более высокая конкуренция среди команд, идущих в первой пятёрке. На Востоке «Магнитка» оторвалась, и «Авангард», благодаря тому, что занял первую строчку в своём дивизионе, расположился высоко в таблице. Ну а дальше несколько команд боролись за восьмёрку. Я за то, чтобы в плей-офф играли сразу же Запад против Востока. Мы понимаем, что Магнитогорск на стадии плей-офф никак не может встретиться с тем же СКА раньше финала. Интрига, мне кажется, где-то теряется. Мы понимаем, что команды из разных конференций могут встретиться только в финале. А до этого они играют с теми же соперниками, с которыми они играли весь чемпионат, все 60 игр. Поэтому лучше, чтобы плей-офф начинался с игр не только в своей конференции.
Первое место Запада играет с восьмым местом Востока, а первая команда Востока – с восьмой на Западе. Это будет очень интересно», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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