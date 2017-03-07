Агент Калинина: думаю, что в ближайшее время Сергей сыграет за «Торонто»

, агент форварда, порассуждал на тему положения своего клиента в «Торонто Мэйпл Лифс». В феврале «Торонто» выменял нападающего у «Нью-Джерси». После перехода игрок провёл 5 матчей за «Марлис» в АХЛ, набрав 1 (0+1) очко.«Думаю, что в ближайшее время он сыграет за «Торонто». У него сейчас проходит период адаптации к новой системе, он всеми фибрами души бьётся за возврат, но нужно время, чтобы он вошёл в эту систему. Он в восторге от клуба, города, ему нужно было сменить обстановку, перезагрузиться. Мне кажется, этот процесс у него идёт очень позитивно.Сергею нужно ещё время, чтобы полностью пропитаться всей ситуацией. Там живая здоровая конкуренция, много русскоговорящих, он доволен, что может обмолвиться. Самое главное, что всё это произошло в своё время», – цитирует агента ТАСС.