Защитники «Монреаля» Емелин и Нестеров могут не сыграть с «Ванкувером»

Защитники «Монреаль Канадиенс»могут не попасть в состав на ближайший матч своей команды с «Ванкувер Кэнакс». Как сообщает Montreal Gazette, на последней тренировке команды оба российских игрока обороны тренировались лишь в четвёртой паре. Первую пару защитников составили Андрей Марков и Ши Уэбер, вторую – новичок Брэндон Дэвидсон и Джефф Петри, а третью – Натан Больё и Джорди Бенн.Нестеров, который в нынешнем сезоне перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй», три последних игры оставался в запасе, а Алексей Емелин стабильно попадал в состав и в последней встрече с «Рейнджерс» отметился тремя силовыми приёмами. Вероятно, что матч пропустят также нападающие «Канадиенс» Александр Радулов (травма нижней части тела) и Томаш Плеканец.