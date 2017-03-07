Величкин: не можем недооценивать «Барыс». Готовимся, дрожи в коленках нет

Вице-президент «Магнитки»поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Барысом» и чествования преодолевшего рубеж в 1000 набранных очков в чемпионатах России Сергея Мозякина.«Рекорд Мозякина? Слава богу, перешагнули этот рубеж. Чествование на льду — просто маленький эпизод. Настоящее чествование, поздравление, вручение призов Сергею будет вместе с вручением кубка.«Барыс» — команда очень опытная. Там есть супертройка, которая забивает основное количество голов. Все ребята самоотверженно играют. Тренерский штаб достаточно опытный. Поэтому игры будут более напряжённые и более интересные для болельщиков. Мы не можем недооценивать эту команду. Готовимся. Дрожи в коленках нет никакой. Будем играть и радовать болельщиков», — цитирует функционера клубное телевидение.