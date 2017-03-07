Торнтон: на протяжении всей карьеры у меня были прекрасные партнёры

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон вспомнил о своих партнёрах.
«Честно говоря, мне очень повезло, что меня миновали серьёзные проблемы со здоровьем, а на протяжении всей карьеры у меня были прекрасные партнёры по атаке. Для распасовщика это ключевой момент.
С моих пасов забивали такие парни, как Джонатан Чичу, Глен Мюррей, Джо Павелски, Патрик Марло. Этот список можно продолжать и продолжать. Это невероятные парни, без которых я бы никогда не достиг этой отметки. Мне повезло, что тренеры ставили меня к ним в звенья», – цитирует игрока TSN.
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