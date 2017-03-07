Олли Йокинен подпишет контракт с «Флоридой», чтобы объявить о завершении карьеры

«Флорида Пантерз» подпишет почётный контракт с нападающим, который долгое время был капитаном клуба. Финский хоккеист официально обьявит о завершении карьеры перед матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс».«Моё сердце всегда принадлежало „Флориде“, и сейчас моя карьера вернулась в исходную точку. Я благодарен за возможность играть в Южной Флориде и способствовать развитию спорта. Я бы хотел поблагодарить свою семью, болельщиков, партнёров по команде и тренеров, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры», — приводятся слова Йокинена на официальном сайте клуба.38-летний Йокинен провёл во «Флориде» семь сезонов с 2000 по 2008 год, четыре года носил капитанскую нашивку. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба, набрав 419 (188+213) очков в 567 матчах. Кроме «Пантерз», также выступал в «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз», в 1231 игре набрав 750 очков. В составе сборной Финляндии дважды завоёвывал бронзу Олимпиады, один раз стал серебряным призёром. Йокинен не выступает с 2015 года.