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Дервук: Канарейкин — сильный мотиватор, он передаёт «Авангарду» свой дух

7 марта 2017, вторник. 19:34. Хоккей
Защитник «Авангарда» Илья Дервук поделился мнением о работе под началом главного тренера Фёдора Канарейкина.

«Фёдор Леонидович давал мне играть. Он видел, что у меня получается. Наш тренер не усадит на лавку только из-за того, что ты молодой игрок. Я доволен первым отрезком чемпионата, выходил на лёд. А потом получил серьёзную травму. Это выбило из колеи.

Канарейкин — отличный человек и отличный тренер. Про него можно сказать – сильный мотиватор. Он умеет завести ребят, у него есть свой дух, который он передаёт команде. Фёдор Леонидович постоянно работает и старается всё отдать «Авангарду». Его вклад очень велик в успехи команды», — цитирует Дервука пресс-служба КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Фёдор Канарейкин
Новости. Хоккей
7 марта 2017, вторник
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