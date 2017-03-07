Дервук: Канарейкин — сильный мотиватор, он передаёт «Авангарду» свой дух

Защитник «Авангарда»поделился мнением о работе под началом главного тренера«Фёдор Леонидович давал мне играть. Он видел, что у меня получается. Наш тренер не усадит на лавку только из-за того, что ты молодой игрок. Я доволен первым отрезком чемпионата, выходил на лёд. А потом получил серьёзную травму. Это выбило из колеи.Канарейкин — отличный человек и отличный тренер. Про него можно сказать – сильный мотиватор. Он умеет завести ребят, у него есть свой дух, который он передаёт команде. Фёдор Леонидович постоянно работает и старается всё отдать «Авангарду». Его вклад очень велик в успехи команды», — цитирует Дервука пресс-служба КХЛ.