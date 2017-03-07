Хоккеисты СКА проходили подготовку на базе спецназа

Игроки СКА в преддверии серии с «Динамо» отправились на базу спецназа, где прошли подготовку бойца специального назначения. В течение дня хоккеисты побывали на стрельбище, полигоне и ещё нескольких закрытых объектах.
Второй раунд плей-офф с московским «Динамо» СКА начнёт в Санкт-Петербурге, первый матч состоится 8 марта.
Видео доступно на сайте Radikal.ru.
Фото доступно на сайте Radikal.ru.
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