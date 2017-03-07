Треливинг: кое-что указывало на то, что такой прорыв «Калгари» возможен

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз»прокомментировал подъём своей команды, которая выиграла семь последних матчей.«Мы не хотим обманывать себя. Всё может измениться в один момент. Поэтому мы стараемся не привлекать к этому внимания. Но мне нравится настрой команды. Нравится её игра. Нам надо избежать травм и играть в таком же ключе дальше. У нас много матчей впереди.Не хочу сказать, что мы ждали такого прорыва, но кое-что указывало на то, что нечто подобное возможно. Я верю в команду. Порой на взаимопонимание не обращают особого внимания, а это ключевой момент, с моей точки зрения. В нашей команде все хорошо понимают друг друга, ребятам нравится играть вместе. Это во-первых. Большой объём информации, которую мы собираем, изучаем, анализируем, носил положительный характер. И он был таковым в течение довольно продолжительного периода, дольше, чем нынешняя серия. Это была не только стандартная статистика. Мы много времени проводили в зоне соперника. Просто у нас не получалось успешно действовать в завершении атаки. Но мы считали, что команда на правильном пути», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте НХЛ.