Голубев: в серии с «Авангардом» будет интересный, равный хоккей

Нападающий «Ак Барса»поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф, в котором казанцы встретятся с «Авангардом». Первый матч пройдёт в Омске 9 марта.«Успели отдохнуть. Были тренировки, шла подготовка к новой серии. Отсутствие игровой практики не должно никак сказаться. Это плей-офф, и здесь бывает, что проведёшь семь игр, а бывает так, что выигрываешь за четыре. Везде свои плюсы, везде свои минусы.Особо следить за игрой „Авангарда“ в серии с „Адмиралом“ было некогда. Узнавали только, с каким счётом закончился матч. Мы же сами играли в это время. Нас ждёт серьёзный соперник. Думаю, будет интересный и равный хоккей.Думаю, с тем, что мы начинаем серию на выезде, не будет никаких проблем. Насколько я знаю, в Омск поедут наши болельщики. Их было очень слышно в Уфе. Было ощущение, что мы играем дома, потому что наши болельщики перекрикивали всю арену. Думаю, и в Омске будет то же самое — болельщики нам помогут. Ну а в Казани родные стены погонят только вперёд», — цитирует Голубева пресс-служба клуба.