Гемски: я бы хотел остаться в «Далласе», но сейчас просто рад, что снова играю

Нападающий «Даллас Старз», пропустивший большую часть сезона из-за травмы, рассказал, что рад вновь начать играть в хоккей, а также отметил, что хотел бы остаться в техасской команде на следующий сезон.«Я просто рад, что играю. Я усердно над этим работал и счастлив самому факту игры в хоккей. Нам осталось сыграть 16 матчей. Это довольно много. Надо просто фокусироваться на каждой игре и идти от матча к матчу. Мы всё ещё хоккеисты. Это наша работа.Если будет такая возможность, я бы хотел остаться в „Далласе“. Но прямо сейчас я об этом совсем не думаю, потому что я был травмирован, а сейчас просто наслаждаюсь тем, что могу играть и показывать то, на что способен», — приводятся слова Гемски на официальном сайте НХЛ.