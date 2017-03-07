Александр Рагулин-младший выступит 8 марта на матче ЦСКА — «Локомотив»

8 марта на первом матче серии ЦСКА – «Локомотив» на льду Ледовой арены ЦСКА выступит сын трёхкратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР, 10-кратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона Европы и СССР, великого хоккеиста ЦСКА Александра Рагулина –. Об этом сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.Александр — артист Российского академического молодёжного театра, исполнитель главной роли в мюзикле «Граф Орлов» Театра оперетты. В фильме «Легенда № 17» Александр сыграл своего легендарного отца. Репертуар артиста представлен как классическими, так и современными произведениями. Развлекательная программа будет составлена из известных мировых хитов, а также любимых советских песен.