Байлсма: «Баффало» уже настрадался, пора научиться доводить матчи до победы

Главный тренер «Баффало Сэйбрз»высказался об игре своей команды в последних матчах. «Клинки» потерпели поражения от «Аризоны Койотс» (2:3), «Нэшвилл Предаторз» (4:5 ОТ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 Б) и «Питтсбург Пингвинз» (3:4), каждый раз ведя в счёте по ходу встречи.«Я надеюсь, что мы уже достаточно настрадались, чтобы наконец перевернуть ситуацию и научиться проводить и выигрывать такие матчи. Конечно, я недоволен прогрессом команды. Нам надо сделать следующий шаг — научиться выигрывать, когда мы ведём в счёте. Мы не дети, которые развлекаются, играя в хоккей, а в конце смотрят на табло, чтобы узнать, кто победил. В это время года каждая игра определяющая. Все борются за очки. И нам надо научиться играть такие матчи и добиваться победы», — цитирует Байлсму The Buffalo News.