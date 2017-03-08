После сезона «Ванкувер» определится, нужно ли менять тренерский штаб

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс»рассказал, что тренерский штаб команды во главе сбудет работать до конца сезона, после чего руководство команды определится с вопросом о смене тренера.Дежарден пришёл в команду в 2014 году и с ходу вывел «косаток» в плей-офф, где проиграл «Калгари Флэймз» в первом раунде. В сезоне-2015/16 «Ванкувер» не смог пробиться в восьмёрку, а в настоящий момент занимает 12-е место в Западной конференции, набрав 63 очка в 65 играх.«Думаю, мы не будем торопиться и рассмотрим все варианты после окончания сезона. Я, как и всегда, проведу комплексную оценку нашей организации, и после этого мы будем принимать решение», — цитирует Линдена NBC Sports.