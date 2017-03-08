Верстиг: остаться в «Калгари» — приоритет, здесь моё сердце

Нападающий «Калгари Флэймз» Крис Верстиг отметил, что хотел бы и дальше играть в этой команде.
«Хотел бы остаться здесь. Для меня этот год складывается великолепно. Начало не задалось — получил травму, потом не знал, найдут ли мне место в составе. С тех пор как восстановился, я завоёвывал место в команде и искал свою роль. Это было здорово, я пытаюсь помогать молодым ребятам.
Мы с агентом много разговаривали о будущем, рассматривали различные варианты и сценарии. Остаться в „Калгари“ — мой приоритет. Здесь моя семья, я чувствую, что завёл много друзей в команде и клубе. Здесь моё сердце, особенно сейчас. Но всё может измениться, нельзя загадывать», — цитирует Верстига Calgary Herald.