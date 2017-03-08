«Монреаль» в овертайме победил «Ванкувер», Марков отдал голевой пас

«Монреаль Канадиенс» вырвал победу у «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.В основное время матча у «Монреаля» отличился Торри Митчелл (4-я минута). «Ванкувер» сравнял счёт под занавес встречи — гол забил Майкл Шапу (53). Победу «Канадиенс» принёс точный бросок Пола Байрона на 2-й минуте овертайма.Российский защитник «Монреаля»отметился голевой передачей. Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 10 минут.