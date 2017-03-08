Тарасенко: тот факт, что мы выпали из зоны плей-офф, был у каждого в голове

Нападающий «Сент-Луис Блюз»прокомментировал итоги выездной победы над «Миннесотой Уайлд» (1:2).«У нас была очень трудная, неудачная серия перед этим матчем, поэтому два очка были крайне необходимы. Мы очень рады обыграть «Миннесоту» на её льду, это прибавит нам уверенности. Это очень важный выигрыш для нас. Как оценить «слепой» пас Шварца? Да он просто очень хороший игрок. Не составило труда отправить шайбу в ворота. Игра в целом получилась очень неплохой, но нам нужно забивать больше. Не могу сказать, что неудачная полоса имела какое-то большое значение, но тот факт, что мы выпали из зоны плей-офф, был у каждого в голове», — приводит слова Тарасенко официальный сайт клуба.