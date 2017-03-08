Бобровский: стараюсь быть нормальным человеком. Не пользуюсь соцсетями

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»поделился впечатлениями от домашней победы над «Нью-Джерси Дэвилз», которая стала для россиянина третьим матчем на ноль подряд.«Я просто стараюсь фокусироваться на своей работе. Повторение клубного рекорда по количеству матчей на ноль – это, конечно, здорово. Это хорошее достижение, но как команда мы ещё ничего не добились. Буду наслаждаться нынешним вечером и готовиться к следующему матчу. Постепенно с возрастом начинаешь понимать, насколько важно вовремя переключаться. Я стараюсь держать хоккей только здесь, не приносить его домой. Стараюсь быть нормальным мужем, нормальным человеком дома. Я не пользуюсь социальными сетями, не читаю о себе газет», — передаёт слова Бобровского Columbus Dispatch.