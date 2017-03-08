Торяник: у «Нефтехимика» есть все шансы стать самой жёсткой командой КХЛ

Нападающийрассказал о своём пребывании в тренировочном лагере «Нефтехимика».«Радует, что в КХЛ меня ещё помнят. Всё-таки четыре года назад провёл в «Донбассе» полноценный сезон, забросил пять шайб, набрал штрафные минуты. Ну и, конечно, главное воспоминание — рекордный в истории КХЛ по продолжительности кубковый матч против «Лева», когда украинский клуб выиграл уже под утро. У меня контракт с «Ариадой» — фарм-клубом «Нефтехимика» из ВХЛ. Андрей Викторович Назаров пригласил игроков «Ариады» в лагерь, работаем.Нагрузки очень высокие. Утром по полчаса прыгаем по лестницам сначала на одной ноге, потом на другой. Далее работа под грузом — у каждого на плечах партнёр, затем — велотренажеры. Вечером — лёд и катание с отягощающими жилетами весом под 15 килограммов. Мне, наверное, чуть легче — примерно такими же были тренировки у Назарова и в «Донбассе». Первое впечатление — отличная организация сбора, в Нижнекамске всё на высшем уровне. Если говорить о партнёрах, то ещё не всех знаю. Но уже бросилось в глаза, что здесь очень много местных воспитанников, молодёжи. Ребята все атлетичные, габаритные — например, Брынцев, Сергеев, Огурцов, Шиксатдаров, Фазылзянов, Якимов, Маташков… Мне кажется, в следующем сезоне у «Нефтехимика» есть все шансы стать самой жёсткой командой КХЛ.Летом пропустил всю предсезонку, поэтому форму пришлось набирать через игры. Для меня лагерь в Нижнекамске открылся как никогда вовремя — нагружусь, в хорошей форме уйду в небольшой отпуск. Чтобы летом приехать уже в официальный лагерь и побороться за своё место в составе. Недавно отказался от выступлений за национальную команду Украины, поэтому легионером в КХЛ не считаюсь. Моя мечта — вернуться в КХЛ после пары не очень удачных сезонов. В этом сезоне на Украине возродили чемпионат — играют четыре нормальные команды, в которых много русских ребят, и две любительские. Это плюс для сборной, так что шанс есть. Впрочем, для меня сейчас главный вопрос — клубный. Поэтому надеюсь, что свой шанс получу и я — в «Нефтехимике», — цитирует игрока Russia-Hockey.