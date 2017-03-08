Торторелла: игра Бобровского впечатляет

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Я очень рад за команду. Мы ужасно играли после перерыва в семи матчах за 11 дней. Обычно в такой ситуации команды играют как драндулеты. Но сейчас после перерыва, в третьем периоде, мы сумели сыграть энергично и добиться победы. Это радует, потому что мы справились со своей проблемой.Игра Боба впечатляет. Не думаю, что мы дали сопернику много шансов в последних играх, но у нас были провалы, и он сделал несколько действительно хороших сейвов. Для нас было очень важно, в какие моменты Боб спасал ворота», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.