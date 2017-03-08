Йео: «Сент-Луис» всё ещё строится, ищет свой путь

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Я бы солгал, если бы сказал, что не рад, но мы хотели этой победы для команды. У нас была возможность завершить выезд позитивно. И мы знали, что, если выиграем сегодня, это станет большим стимулом для игроков.Не теряйте веру в нас. Мы всё ещё строимся, ищем свой путь. У нас новые лидеры, новые игроки, которые пытаются сформировать новое лицо команды, и эта победа – хороший шаг», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.