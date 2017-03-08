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Бен Максвелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак»

8 марта 2017, среда. 10:34. Хоккей
Как стало известно «Чемпионату», Бен Максвелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак». 30 апреля 2017 года у 28-летнего канадского центрфорварда заканчивается контракт и он становится свободным агентом. Максвелл заменит в московском клубе 34-летнего американца Тима Стэплтона.

В сезоне-2016/17 Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх. Кроме того, канадец выступал в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру». Стэплтон в 22 играх за «Спартак» набрал 7 (1+6) очков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сочи ХК Спартак
Новости. Хоккей
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