Бен Максвелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату»,перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак». 30 апреля 2017 года у 28-летнего канадского центрфорварда заканчивается контракт и он становится свободным агентом. Максвелл заменит в московском клубе 34-летнего американца Тима Стэплтона.В сезоне-2016/17 Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх. Кроме того, канадец выступал в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру». Стэплтон в 22 играх за «Спартак» набрал 7 (1+6) очков.