Пашков: в составе «Динамо» должно быть 20 вратарей, чтобы обыграть СКА

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от серии СКА — московское «Динамо». Первый матч между командами состоится 8 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск.«Игровая дисциплина, отсутствие удалений и абсолютная самоотверженность всей команды может помочь «Динамо» обыграть СКА. В команде должно быть 20 вратарей. Главное — не дать петербуржцам реализовать свои возможности в атаке.Встречаются команды разного уровня, в СКА собрано огромное число игроков из сборной, в «Динамо» же произошли значительные изменения в составе, для некоторых молодых хоккеистов этот сезон — первый серьёзный в карьере. Вратари команд получат разную нагрузку. Думаю, Ерёменко будет значительно тяжелее, чем Коскинену. Александр — опытный мастер, он попробует справиться с этим. Но не исключено, что ему может понадобиться помощь напарника — Лазушина, который тоже голкипер высокого класса», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».