Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Первой звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс», сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:0). 28-летний россиянин отразил 33 броска. Это его третий матч на ноль кряду.Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс», забивший два гола в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1), был назван второй звездой.Третьей звездой признали вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс», отразившего 43 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2).