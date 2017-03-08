Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Первой звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:0). 28-летний россиянин отразил 33 броска. Это его третий матч на ноль кряду.
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, забивший два гола в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1), был назван второй звездой.
Третьей звездой признали вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, отразившего 43 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2).