Плющев: «Локомотив» силён командной игрой, у ЦСКА лёгкой прогулки не будет

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛподелился ожиданиями от серии ЦСКА — «Локомотив»». Первый матч между командами состоится 8 марта в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.«Считаю, что шансы решить свою задачу у «Локомотива» есть, команда готова к плей-офф. Уверен, что у ЦСКА лёгкой прогулки в этом раунде не будет. Ярославцы сильны командной игрой. Взаимодействие с тренерами, поддержка друг друга и правильно выбранная тактика — всё это может решить исход встречи. Если говорить о вратарях, то Сорокин — голкипер сборной, выглядит достаточно убедительно, Мурыгин тоже показал свой уровень и класс в серии с минским «Динамо». Минчане были далеко не проходной командой, «Локомотив» справился с ней и вполне может решить и следующую задачу», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».