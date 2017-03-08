Власенков: СКА пройдёт московское «Динамо», бело-голубые зацепят одну-две игры

Трёхкратный чемпион Россииподелился ожиданиями от полуфиналов в Западной конференции. Первые матчи в сериях ЦСКА — «Локомотив» и СКА — «Динамо» М состоятся 8 марта. Начало встреч — в 17:00 мск.«Сейчас у «Локомотива» игра наладилась, и видно, что команда стала сплочённая, играют хорошо. Думаю, если они на выезде одну игру зацепят у ЦСКА, то будет интересно. Я бы не сказал, что «армейцы» сильнее, хотя, конечно, они самая быстрая команда в лиге. Посмотрим, сможет ли «Локомотив» переиграть соперника за счёт мышления и тактики.Думаю, что СКА, безусловно, пройдёт, они должны обыгрывать. Единственное, интересно, сколько игр «Динамо» сможет зацепить, одну или две. В этой встрече каждый захочет доказать, что он сильнее на данный момент. Тем более у Знарка звёздная команда, ему нельзя проигрывать!» — сказал Власенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.