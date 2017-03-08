Скопинцев: есть противник, очередная серия и праздник настоящего хоккея

Старший тренер московского «Динамо»поделился ожиданиями от серии плей-офф со СКА, которая берёт старт 8 марта в 17:00 мск.«С «Торпедо» была война, борьба характеров. Хоккеисты нашей команды молодцы — выстояли, выиграли. Конечно, мы очень рады. Но это всё уже в прошлом. Как только первый раунд завершился, отдохнули пару дней и стали готовиться к встрече со СКА. Победили «Торпедо» за счёт характера и сплочённости. Ребята были одним кулаком. Случалось, проигрывали в две шайбы, тем не менее поединки вытаскивали. А то, что игры доходили до овертаймов, — это нормально. Плей-офф есть плей-офф. И здесь главное взять верх над противником в данной встрече. Не важно, в основное время или нет. Вообще, каждый матч — отдельная история. Мы знали, чего ожидать от нижегородцев. «Торпедо» — очень непростая команда, боевая, дисциплинированная, неуступчивая. Мерились силами два равных соперника.Скажу коротко, у питерцев коллектив хороший, ровный. И я даже не думаю о том, что наставник СКА — экс-главный тренер московского «Динамо». Есть противник, очередная серия и праздник настоящего хоккея. Ведь в плей-офф все игры очень яркие и эмоциональные. Надеюсь, болельщики получают удовольствие. И хотелось бы их поблагодарить. Мы чувствовали поддержку — как в Москве, так и в Нижнем Новгороде. Несмотря ни на какие расстояния, динамовский зритель всё время с нами. Теперь будем рады увидеться в Санкт-Петербурге», — цитирует тренера официальный сайт бело-голубых.