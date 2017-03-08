Кинкейд: Бобровский сегодня отличился

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз»оценил игру вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. «Дьяволы» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:0.«Я был очень мотивирован и хотел победить. Думал, что мы сможем сыграть хороший матч. Но Бобровский сегодня отличился», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.Бобровский, оформивший в матче с «Нью-Джерси» (2:0) третий шатаут подряд, стал первой звездой дня в НХЛ. 28-летний россиянин отразил 33 броска.