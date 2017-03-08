1,5 тысячи тюльпанов были вручены 150 хоккеисткам ЖХЛ и сотрудницам команд

8 марта, в Международный женский день, тренировки клубов «Агидель», «Арктик-Университет», «Бирюса», СКСО, СКИФ и «Торнадо», готовящихся к финальным играм сезона, начались с сюрприза. В раздевалке каждой команды появились цветы – подарок от Женской хоккейной лиги. Полторы тысячи тюльпанов были вручены 150 хоккеисткам ЖХЛ и сотрудницам женских команд.
В трёх городах, где сейчас находятся команды ЖХЛ, одновременно стало больше счастливых улыбок. ЖХЛ от души поздравляет всех хоккеисток, а также болельщиц с Международным женским днём. Желаем любви, счастья и побед. Оставайтесь всегда самыми красивыми!
9, 10 и 12 марта клубы лиги проведут заключительные матчи сезона, по результатам которых определится финальное положение команд в итоговой таблице чемпионата.
«Очень приятно, что Женская хоккейная лига не забывает о нас! Это очень приятный и неожиданный сюрприз, о котором мы даже не подозревали. Спасибо, что поздравили не только нас, но и команду соперников, с которыми мы встретимся уже завтра. Думаю, это придаст всем девчонкам мотивации и воодушевит на победы. От всех спортсменок хочу передать огромное спасибо лиге», — сказала капитан ЖХК «Агидель» Екатерина Смоленцева.
«Нам приятно, что в те моменты, когда все наши мысли только о матчах, происходят такие события, позволяющие почувствовать атмосферу праздника. Спасибо большое Женской хоккейной лиге! Что касается процесса подготовки в этот особенный день, то для нас тренировка – это всегда праздник, ведь мы занимаемся любимым делом, а получить цветы перед раскаткой – это, конечно, вдвойне приятно! В этот день хочется пожелать всем девушкам быть красивыми, любимыми и чтобы их лица почаще освещала улыбка без особого на то повода", — сказала главный тренер ЖХК СКСО Юлия Перова.