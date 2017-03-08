Юшкевич: Омск столько креатива, как «СЮ», дать не сможет, «Ак Барсу» будет легче

Известный специалист Дмитрий Юшкевич поделился ожиданиями от полуфинальной серии «Авангард» — «Ак Барс» в Восточной конференции.
«Нельзя сказать, что прошлый год для «Ак Барса» был успешным, команда вылетела в первом раунде. Но за год до этого казанцы дошли до финала, а ранее на счету этой команды два Кубка Гагарина. И в этом тренерский штаб Казани выигрывает, особенно главный тренер Зинэтула Билялетдинов.
Огромный опыт, плюс – он выстраивал эту команду. А ещё в предыдущем раунде «Ак Барс» сыграл с одной из самых креативных атакующих команд лиги и победил её. В этом отношении Омск столько креатива дать не сможет, и в обороне «Ак Барсу» будет чуть легче», – цитирует Юшкевича официальный сайт КХЛ.