Герсонский: главное в противостоянии Омска и Казани — функциональное состояние

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский высказался о предстоящей серии «Авангард» — «Ак Барс». Специалист ранее возглавлял омскую команду«Главным в противостоянии Омска и Казани станет функциональное состояние команд. Кроме того, думаю, в этой серии будет преобладать оборонительная система. Мы видели, как «Ак Барс» играл с «Салаватом»: даже забросив одну шайбу, казанцы старались большую часть внимания уделить правильным действиям, прежде всего, защитников. И это при том, что атакующий потенциал «Ак Барса» очень высок.На первый план в данном противостоянии выйдет игра вратарей. И здесь я бы не сказал, что какая-то из команд выглядит предпочтительнее», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.