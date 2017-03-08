Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на 1-й матч второго раунда плей-офф

Главные тренеры московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» определились с составами команд на первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Москве, начало — в 17:00 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Киселевич – Науменков, Кугрышев – Попов – Петров;
Ожиганов – Денисов, Плэтт – Муршак – Скотт;
Блажиевский – Кутузов, Телегин – Андронов – Жарков;
Сергеев, Мамин – Светлаков – Да Коста, Карнаухов.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль – Накладал, Козун – Контиола – Талбо;
Любушкин – Гавриков, Коршков – Красковский – Полунин;
Пашнин – Рафиков, Мосалёв – Апальков – Кадейкин;
Коледов – Черепанов, Лугин – Локтионов – Аверин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.