Хо-Сэнг: я получил возможность играть против лучших игроков мира

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал свои дебютные матчи за клуб. Хоккеист провёл четыре матча и забил один гол.«Я получил шансы играть против одних из лучших игроков мира. Среди них Тайлер Сегин, Джейми Бенн, Артемий Панарин, Коннор Макдэвид, Патрик Кэйн, Шон Монахан и другие. И это только в четырёх матчах. Мне очень важно видеть таких талантливых хоккеистов и их прекрасную игру. Я пытаюсь что-то перенять у них и хочу внести свой вклад в победу моей команды», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.