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Хо-Сэнг: я получил возможность играть против лучших игроков мира

8 марта 2017, среда. 16:29. Хоккей
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Хо-Сэнг прокомментировал свои дебютные матчи за клуб. Хоккеист провёл четыре матча и забил один гол.

«Я получил шансы играть против одних из лучших игроков мира. Среди них Тайлер Сегин, Джейми Бенн, Артемий Панарин, Коннор Макдэвид, Патрик Кэйн, Шон Монахан и другие. И это только в четырёх матчах. Мне очень важно видеть таких талантливых хоккеистов и их прекрасную игру. Я пытаюсь что-то перенять у них и хочу внести свой вклад в победу моей команды», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Айлендерс
Новости. Хоккей
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