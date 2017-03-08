Квартальнов: Скотта мы потеряли, был чистый удар в голову, просто парадокс!

Главный тренер ЦСКАподвёл итог первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции с «Локомотивом» (4:2) и заявил, что форвард командыполучил серьёзную травму.«Два гола забили в большинстве, один пропустили в меньшинстве. Согласен с коллегой. Наверное, это решило исход матча. Два периода играли немножко не так, как хотели. Но за третий период – зачёт. Сыграли как надо. В эпизоде с Муршаком была чистая драка. Просто Красковский здорово попал.Со Скоттом всё очень серьёзно, я думаю, что мы его потеряли. Это был чистый удар в голову! Борется один в один игрок. Второй игрок подъезжает и бьёт. Пропускается чистый удар. Мне очень интересно. Просто парадокс! Что касается Ничушкина, то он просто приболел. Должен был играть, в следующем матче выйдет. Побольше будет игроков», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.