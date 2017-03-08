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Кугрышев: дебют в плей-офф для меня получился тяжёлым

8 марта 2017, среда. 20:13. Хоккей
Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», который завершился победой москвичей со счётом 4:2.

«Тяжёлый дебют для меня получился в плей-офф в этом сезоне, но все игры такие напряжённые. Дальше будет ещё тяжелее. Всегда нужно несколько смен для того, чтобы войти в игру. Мне для этого понадобилась половина периода. Мы были не готовы к жёсткой игре соперника? Вы, наверное, видели серию с „Йокеритом“. Сегодня было много стыков. Каждая игра будет такой. Я хорошо себя чувствую в такой борьбе», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК ЦСКА Дмитрий Кугрышев
Новости. Хоккей
8 марта 2017, среда
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