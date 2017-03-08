Кугрышев: дебют в плей-офф для меня получился тяжёлым

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», который завершился победой москвичей со счётом 4:2.«Тяжёлый дебют для меня получился в плей-офф в этом сезоне, но все игры такие напряжённые. Дальше будет ещё тяжелее. Всегда нужно несколько смен для того, чтобы войти в игру. Мне для этого понадобилась половина периода. Мы были не готовы к жёсткой игре соперника? Вы, наверное, видели серию с „Йокеритом“. Сегодня было много стыков. Каждая игра будет такой. Я хорошо себя чувствую в такой борьбе», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.